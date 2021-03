Da ONE PIECE a Fullmetal Alchemist: i momenti più emozionanti negli anime secondo i fan

Tra le numerose risposte ricevute alcune riguardano serie più recenti quali My Hero Academia di Kohei Horikoshi, rappresentata qui dallo spettacolare scontro tra All Might e All For One , l'assalto del Gigante Colossale e Gigante Corazzato al Wall Maria nell' Attacco dei Giganti , opera firmata da Hajime Isayama, e lo scontro tra Tanjiro e Rui visto in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba creata da Koyoharu Gotoge , fino ad arrivare ad opere storiche che hanno ricevuto una trasposizione solo di recente, come Le Bizzarre Avventure di Jojo di Hirohiko Araki, di cui è stato mostrato la battaglia tra Doppio e Risotto, avvenuto in Vento Aureo .

Il mondo degli anime ha saputo più volte sorprendere gli spettatori, soprattutto in ONE PIECE , Dragon Ball e Fullmetal Alchemist, dove a scene di azione e combattimenti si sostituiscono a volte momenti toccanti e capaci di suscitare forti emozioni, come emerso da una recente discussione avvenuta sui social.

