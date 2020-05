Da ONE PIECE a Fullmetal Alchemist, le morti più tristi negli anime secondo i fan

La morte del colonnello Hughes rimane sicuramente tra le più toccanti dell'ultimo decennio, così come quella di Ace in ONE PIECE. Molti fan hanno anche sottoscritto la meravigliosa scena con protagonista Meruem, villain del miglior arco narrativo di Hunter x Hunter.

L'utente Twitter Volariume ha posto la domanda ai suoi follower, ottenendo migliaia di risposte differenti. Come potete vedere in calce all'articolo, la maggior parte dei fan ha ricordato scene tratte dai grandi classici del panorama anime, tra cui spiccano ONE PIECE, Naruto, Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist: Brotherhood. La maggior parte delle serie citate sono di vecchia data, ma rinnoviamo nuovamente l'allerta spoiler .

Gli anime, così come i film o le serie tv, contengono spesso una buona dose di violenza, e proprio per questo non è raro assistere a delle morti strazianti o ingiuste. Nel corso dell'ultimo decennio gli appassionati hanno assistito alla scomparsa di molti personaggi rivelanti, ma quali di queste è stata la più dura da accettare?

