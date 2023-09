One Piece: i nuovi Funko Pop dell'arco di Wano sono adesso disponibili

Inutile dire che è un buon momento per essere fan di One Piece. La serie live action di One Piece è attualmente in voga su Netflix e nell'anime stanno accadendo cose entusiasmanti. Ora abbiamo una nuova ondata di Funko Pop.

Presentato per la prima volta al Camp Fundays di luglio, Funko ha lanciato l'ondata di personaggi One Piece Pop ispirati all'arco di Wano come parte delle loro ultime novità. Sfortunatamente, non ci sono Chase Pop in questa ondata. Qui sotto sono disponibili tutti i link e le foto

Dopo una lunga assenza, la ciurma di Cappello di Paglia è tornata in forma Funko Pop per Funko Fair 2023 con una collezione che include l'esclusivo Anime AAA Red Hawk Rufy (con possibilità di un inseguimento luminoso), la Deluxe Hungry Big Mom, un Kaido di grandi dimensioni. , Roronoa Zora, Jinbe (con Chase) e altri.

I preordini per i Funko Pop esclusivi e comuni di One Piece nell'anime AAA sono disponibili qui su Entertainment Earth . Di seguito è disponibile un'analisi completa e le esclusive sono evidenziate.