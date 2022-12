ONE PIECE, fuoco e gomma: Rufy ed Ace insieme nella nuova figure di Ryu Studio

Il sogno di Rufy di diventare il re dei pirati è stato decantato sin da piccolo, da quando ancora giocava insieme ad Ace e Sabo. Con il passare degli anni, i fratelli si sono divisi finché la Guerra di Marineford in ONE PIECE non ha decretato la scomparsa del caro e fidato sottoposto di Barbabianca.

Se quella battaglia fosse avvenuta a questo punto della storia, probabilmente Rufy avrebbe potuto salvare Ace. Tuttavia, con i 'se' è impossibile costruire una storia, soprattutto del calibro di quella orchestrata da Eiichiro Oda, motivo per cui la dipartita di Ace si è infine resa necessaria per lo sviluppo della caratterizzazione del protagonista.

I due fratelli sono però destinati a stare insieme nella nuova figure di Ryu Studio, la stessa allegata in calce alla notizia, in cui vediamo Rufy ed Ace spalla a spalla proprio come dopo il salvataggio di quest'ultimo. La statuetta arriverà solo durante il corso del terzo quadrimestre del 2023, ma l'azienda ha già aperto i preordini con un acconto di 350 euro a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 735 euro in fase di consegna.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo modellino in scala realizzato da Ryu Studio da oltre 1000 euro complessivi, vi piace? Fatecelo sapere qua sotto.