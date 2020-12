ONE PIECE: la furia di Bartholomew Kuma in una statua da 900 euro

ONE PIECE è un mondo vasto e ricco di personaggi. Inoltre, grazie alla sua sconfinata fama, l'universo creato da Eiichiro Oda ha ricevuto non solo anime e spin-off collaterali fumettistici, ma anche tanto merchandising. Portachiavi, tazze, tappetini ma soprattutto action figure e statuette.

Queste ultime vengono prodotte in tante dimensioni e con un prezzo naturalmente diverso. Ci sono statuette da 300€ come quella di Mihawk e poi quelle più costose, come la statua di Boa Hancock da 900 euro. Rimanendo più o meno sullo stesso prezzo e nello stesso gruppo di personaggi di ONE PIECE, Manga Mexico avvisa i fan del manga e dell'anime che sta per arrivare una nuova statuetta dedicata a Bartholomew Kuma.

L'azienda Jimei Palace ha aperto i preordini per questa nuova realizzazione le cui foto sono disponibili nel tweet in basso. Al prezzo di 880 euro, esclusa spedizione, potete ottenere a marzo 2021 l'epico Bartholomew Kuma, qui etichettato come PX-0, ovvero il Pacifista originale. Usando il suo famoso Frutto del Diavolo, lo vediamo intento a combattere contro degli sfortunati pirati che non hanno chance. Con una base robotica, Kuma si erge con tutto il suo fisico sproporzionato e particolare, mentre attacca con la mano sinistra e a destra mantiene la solita bibbia.