ONE PIECE: la furia di Eustass Kid nella figure gi WM Studio

I recenti eventi narrati nel manga di ONE PIECE hanno riportato la peggiore delle generazioni sotto i riflettori. Se Monkey D. Luffy è la Supernova riuscita a diventare un Imperatore, Eustass Kidd è attualmente tra i membri del gruppo con le taglie più alte. Quindi, per omaggiarlo, ecco una nuova figure da collezione targata WM Studio.

La partecipazione in prima linea alla guerra di Onigashima, e al confronto con Kaido e Big Mom, sono valsi a Kidd un incredibile aumento della taglia, arrivata a 3 miliardi di berry, stessa cifra toccata decisa dalla Marina per la testa di Trafalgar D. Law. Attualmente Kidd ha subito una dura sconfitta da parte di uno dei quattro Imperatori, Shanks, e non sembra essersi ancora ripreso del tutto dal Divine Departure del Rosso.

La sua fama e le sue imprese lo rendono però ancora uno dei pirati più pericolosi presenti nel Nuovo Mondo, ed ecco una sua figure ben dettagliata che va a completare la linea dedicata al trio Luffy Law Kidd. Come avvenuto per i due alleati-rivali, il capitano viene mostrato mentre si prepara a combattere, sfoggiando le due gigantesche protesi meccaniche al posto delle braccia che usa per sfruttare al meglio le capacità del frutto Mag Mag.

Alta 29 centimetri, la figure non presenta una base particolare, però è caratterizzata da una buona cura nei dettagli e nella resa dei particolari dei vestiti indossati da Kidd. Per chi fosse interessato ad acquistarla, la statua è prenotabile al prezzo di 135 euro, e arriverà sul mercato tra il terzo e quarto trimestre del 2023.

Per concludere, ricordiamo che Eiichiro Oda ha confermato di non essere interessato ad un sequel della serie, e vi lasciamo agli stratosferici numeri raggiunti da ONE PIECE in Francia nel 2022.