ONE PIECE: la furia di Kaido sta per travolgere gli uomini di Oden?

La battaglia per il controllo di Wano sta arrivando agli sgoccioli e nel nuovo capitolo del manga di ONE PIECE la ciurma di Cappello di Paglia sarà chiamata a fermare i temibili Pirati delle Cento Bestie capitanati da Kaido.

Nel capitolo 994 di ONE PIECE Queen ha sfoderato una terribile arma letale: un virus dalle proprietà uniche in grado di uccidere indistintamente alleati e avversari. Mentre Rufy e compagni cercano di fermare questa nefasta macchinazione, dall'altro lato del campo di battaglia i vassalli di Oden combattono Kaido. Ma il leader dei Pirati delle Cento Bestie ha deciso di approcciarsi allo scontro in maniera sorprendente.



Dopo essere stato ferito per la prima volta dopo moltissimo tempo, Kaido decide di abbandonare la sua forma di drago e tornare a quella umana per schernire i samurai dinanzi a lui. "La morte è ciò che completa una persona! Non è vero? Quindi finiamola adesso!", urla Kaido intenzionato a porre immediatamente fine al combattimento.

Ma i vassalli di Oden non intendono cedere e con fermezza portano avanti la volontà del loro signore. Quale delle due fazioni alla fine uscirà vincitrice e controllerà Wano? Mentre il manga di Eiichiro Oda sta per giungere all'atteso capitolo 1000, la serie animata di ONE PIECE trasmessa da Mediaset procede a rilento.