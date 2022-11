ONE PIECE: la furia di Roronoa Zoro nella figure di IU Studio

Nel corso dell’arco narrativo ambientato nel paese di Wa, Roronoa Zoro ha ricevuto un importante potenziamento entrando in possesso della leggendaria Enma. Katana appartenuta al samurai Kozuki Oden, Enma è una delle spade più potenti dell’universo di ONE PIECE ed è stata omaggiata, insieme al Mugiwara, in una nuova statua da collezione.

Gli artisti di UI Studio hanno infatti presentato la figure che potete vedere nelle immagini condivise da iker_logan nel post riportato in fondo alla pagina. La figure, disponibile in due versioni, in scala 1/8 alta 30 centimetri e in scala 1/4 alta 49 centimetri, ritrae in maniera molto dettagliata il miglior spadaccino dei Mugiwara. Zoro appare ricoperto di sangue mentre si prepara a sferrare il prossimo attacco con Enma, ricoperta dell’Ambizione che periodicamente estrae dal suo utilizzatore.

Come si può notare sarà possibile anche cambiare il volto di Zoro, lasciandolo nella sua versione normale o scegliendo la versione con la bandana. La statua arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, ed è possibile prenotarla al prezzo di 180 euro per il modello in scala 1/8 e a 320 euro per il modello in scala 1/4. Diteci cosa ne pensate nella sezione commenti. Per finire vi lasciamo alle ipotesi sulla prossima saga del manga di ONE PIECE, e ad un incredibile cosplay del Gear Fifth di Luffy.