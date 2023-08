ONE PIECE: la furia dello Snakeman di Luffy nella figure di Monkey D Studio

Prima del debutto del Gear Fifth e della scoperta dei reali poteri del frutto Gom Gom, il protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Luffy, poteva fare affidamento sulle ultime forme raggiunte del Gear Fourth, più che efficienti in svariate occasioni, soprattutto Snakeman, decisiva nell’intenso scontro con Katakuri.

È stato proprio durante la battaglia all’interno del mondo dello specchio col figlio di Big Mom, che Luffy ha raggiunto questa nuova forma. Caratterizzata dall’ambizione dell’armatura presente sui quattro arti, Snakeman consente al protagonista di deviare rapidamente la traiettoria dei suoi pugni piegando direttamente le braccia. Una strategia rischiosa, ma allo stesso tempo utile per cogliere di sorpresa l’avversario.

Prima dell’arrivo del Gear Fifth la forma Snakeman ha goduto di grande popolarità tra gli appassionati della serie, e nonostante le sue rare apparizioni continua a ricevere statue e figure da collezione, come l’ultima presentata dallo studio Monkey D. Alta 37 centimetri la figure si presenta piuttosto ben realizzata, col design di Luffy ripreso direttamente dalla parte finale della saga di Wano, con i pantaloncini arancioni e la cintura viola.

Disponibile con o senza LED, la statua arriverà sul mercato tra il primo e il secondo trimestre del 2024, e sarà venduta rispettivamente a 280 e 425 euro. Inoltre, chi l’acquisterà riceverà in omaggio un piccolo Snakeman, sproporzionato, che potete vedere nelle immagini promozionali riportate in fondo alla pagina. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate nei commenti.

Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire chi è l’eroe di Onigashima, svelato nell’episodio 1073, e al miglior mentore della serie.