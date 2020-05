ONE PIECE: la furia di Zoro si mostra grazie a questa magnifica statua

Quella di ONE PIECE è indubbiamente una tra le produzioni più importanti e famose all'interno della ricca e popolata industria anime/manga, un franchise che nel corso di questi lunghi anni è riuscito a conquistare un pubblico sterminato, con milioni e milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del globo.

Il successo strepitoso ha portato il brand a un costante arricchimento di contenuti, tra manga, anime, film, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, tutto allo scopo ultimo di tenere impegnata una fanbase estremamente attiva - come dimostrato dagli innumerevoli cosplay e fanart a tema - e sempre affamata di novità. Vista la situazione, molte compagnie si sono così lanciate nella produzione di gadget a tema che potessero suscitare l'interesse del pubblico, spesso con prodotti dall'incredibile qualità.

Ebbene, questa volta sono stati i ragazzi di LX Studio ad essersi conquistati la luce dei riflettori, il tutto grazie alla presentazione di un'incredibile statua a tema ONE PIECE e specificatamente dedicata al nostro ben noto spadaccino Zoro. Come visionabile dalle immagini disponibili a fondo news, il prodotto mette in mostra Zoro pronto per lanciarsi all'attacco, e si caratterizza per un'incredibile quantità di dettagli, con un risultato finale semplicemente spettacolare. Secondo quanto annunciato, la statua si caratterizza per delle generose dimensioni pari a 60x50x60cm ed è venduta per 545 euro. Al momento il tutto è già preordinabile mentre l'uscita è fissata per il terzo trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stata presentata al pubblico un'altra incredibile statua a tema ONE PIECE, questa volta dedicata ad Ace.