ONE PIECE, la fusione perfetta esiste: ecco la figure crossover tra Roger e Super Mario

ONE PIECE è un'opera conosciuta in tutto il mondo e grazie alla sua popolarità il capolavoro di Eiichiro Oda è diventato un'icona della cultura giapponese. Inevitabilmente, i maggiori colossi, anche dal fronte videoludico, hanno iniziato a voler realizzare delle collaborazioni a tema come questa recente statuetta di Super Mario.

Il mondo di ONE PIECE è pieno di figure dedicate dal momento che ne vengono prodotte di nuove ad un ritmo vertiginoso, basti pensare alla recente proposta di Skyline Studio che ha realizzato Rufy in versione Re dei Pirati. Fat Lane Toys non è voluta essere da meno in termini di creatività e ha concentrato i suoi sforzi per un modellino crossover tra la serie in questione e il franchise di Super Mario Bros.

Il prodotto menzionato, che potete ammirare nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia, sarà realizzato in appena 300 unità e la spedizione avverrà soltanto al termine degli ordini, un processo che lo studio spera di compiere entro i prossimi 4 mesi dal momento che la consegna è attesa intorno a febbraio 2022. Il costo per ciascuna delle statuette, invece, ammonta a 378 euro a cui vanno ad aggiungersi le eventuali spese di spedizione.

E voi cosa ne pensate di questa collaborazione crossover che reinterpreta Super Mario nei panni del Re dei Pirati, Gol D. Roger? Diteci la vostra con un commento qua sotto.