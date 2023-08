One Piece: questo gadget da collezione è stato finalmente rifornito!

Il marchio globale di accessori lifestyle CASETiFY ha annunciato che sta rilanciando uno dei suoi prodotti più popolari, la custodia Golden Transponder Snail AirPods, dalla sua collaborazione con One Piece il 25 agosto.

Questa volta, CASETiFY include un Soulbound Token (SBT) in edizione limitata come prova di certificazione. I prodotti possono essere visionati nella galleria al termine dell'articolo.

L'oggetto segna l'ingresso di CASETiFY nel mondo digitale come il "primo oggetto da collezione phygital (fisico + digitale)". Reso disponibile al pubblico per un periodo limitato durante l'Anime Expo di Los Angeles, la custodia AirPods è andata esaurita in tempi record, in ben nove minuti nonostante l'enorme rifornimento.

Questo oggetto da collezione in edizione limitata è disponibile solo in quantità limitate e sarà venduto al dettaglio per 65 dollari. L'SBT può essere richiesto anche dai collezionisti che hanno acquistato la custodia Golden Transponder Snail 3D per AirPods Pro durante la sua prima uscita. Un SBT è un token non trasferibile collegato a conti o portafogli blockchain denominati "Souls".

La scocca e il corpo della Golden Transponder Snail 3D AirPods Pro riproduce il dispositivo di comunicazione definitivo utilizzato quando viene attivata la Marine's Buster Call. La scocca e il corpo sono staccabili, consentendo ai proprietari di scegliere di utilizzare solo la scocca come custodia o di esporla come pezzo ornamentale.

Ma come si può acquistare la Golden Transponder Snail AirPods con SBT? Verrà ufficialmente lanciata in tutto il mondo esclusivamente su casetify.com e sull'app CASETiFY Co-Lab.

Se avete paura di non trovare il prodotto non appena uscirà sul sito, non c'è da temere: i fan interessati possono ora registrarsi per ottenere l'accesso prioritario per acquistare l'oggetto da collezione su casetify.com prima del lancio che avverrà il 25 agosto e SBT AirDrop il 5 settembre.

Per poter beneficiare dell'airdrop SBT del 5 settembre, tutti i clienti devono aggiungere il proprio portafoglio al proprio account CASETiFY entro il 4 settembre.