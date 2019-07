ONE PIECE Gakuen è il nuovo spin-off del mondo piratesco di Eiichiro Oda

Un manga famoso come ONE PIECE ha logicamente dietro tutta la redazione di Weekly Shonen Jump e la casa editrice Shueisha che cercano di ampliarne ancora di più il brand. Un esempio è la frequenza con cui ONE PIECE viene messo in copertina sulla rivista nipponica, ma anche la quantità di spin-off che vengono creati per il mondo piratesco di Oda.

Dopo i tanti spin-off pubblicati negli anni, se ne aggiunge uno nuovo. Il mondo creato anni fa da Eiichiro Oda si amplia con ONE PIECE Gakuen, annunciato sul numero 09 di V-Jump, lo stesso dove sono stati pubblicati i nuovi capitoli di Dragon Ball Super e Boruto: Naruto Next Generations.

La rivista di casa Shueisha ha rivelato che Sohei Koji si occuperà di questa nuova versione che vede i protagonisti lanciati in un'ambientazione liceale, così come suggerisce anche il nome. Il manga non sarà un semplice capitolo autoconclusivo, bensì sarà una vera e propria serializzazione, la quale partirà il 2 agosto sul numero 10 di Saikyo Jump, altra rivista di casa Shueisha con cadenza mensile, principalmente dedicata a spin-off di shonen famosi.

ONE PIECE ha avuto tanti spin-off nel corso degli anni, come Chin Piece, Koisuru One Piece e uno dei più recenti One Piece Koby ni no Kobiyama: Urifutatsu Nagi no Ōhihō con protagonista Koby.