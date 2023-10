ONE PIECE, quanto gap di forza c'è adesso tra Zoro e Sanji?

I mugiwara sono una famiglia, nonostante le loro storie e i loro caratteri completamente diversi. Nonostante i vari alterchi, riescono sempre a uscirne tutti insieme, senza abbandonare nessuno, trovando compromessi alle loro azioni. Ma nella ciurma dei protagonisti di ONE PIECE non c'è rivalità più accesa di quella tra Zoro e Sanji.

Lo spadaccino Roronoa Zoro è il secondo membro a essere entrato in ciurma, il primo oltre il capitano Rufy. Sogna da sempre di diventare lo spadaccino più forte del mondo, e per questo motivo si allena costantemente, sfruttando ben tre spade. Il cuoco Sanji Vinsmoke invece viene da una famiglia molto particolare che ha ripudiato e ripudia ancora, cercando di non farsi coinvolgere da loro, così da vivere una vita tranquilla come cuoco e pirata.

Qual è il gap di potenza tra Zoro e Sanji attualmente in ONE PIECE? Tenendo in considerazione gli eventi della saga di Egghead, sembra che lo spadaccino sia nettamente più forte del cuoco. Al momento, Zoro sta affrontando Lucci e non sembra avere particolari problemi, così come non li ha avuti per King. Inoltre, adesso Zoro può contare sul potere dell'Haki del Re Conquistatore e su una spada estremamente particolare, che scatena l'Haki con colpi devastanti.

Al contrario, Sanji non sembra essersi allenato molto e per ora ha avuto un ruolo molto marginale, senza riuscire a mettersi in mostra. Avendo rifiutato l'armatura dei Germa 66 e non sapendo utilizzare l'Haki del Re Conquistatore, Sanji è diversi passi indietro al compagno. Di conseguenza, al momento uno scontro tra i due andrebbe a favore dello spadaccino. Per questo Eiichiro Oda dovrebbe concedere a Sanji uno scontro di altissimo livello, per permettergli di dimostrare cosa sa fare, durante la guerra di Egghead.