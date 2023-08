One Piece: Gear 5 Luffy e quell'impressionante somiglianza con Ant-Man

Il debutto nella serie anime di One Piece della trasformazione finale di Luffy, Gear 5th, ha rotto il web. Tutti i fan erano in ansia per questa uscita e adesso che questa nuova forma ha fatto ufficialmente la sua entrata in scena i fan stanno immaginando ogni crossover possibile.

I fan adesso potranno godersi il combattimento finale fra Rufy e Kaido, ora che il primo ha finalmente scatenato la sua trasformazione più potente. L'action figure di Gear 5 che sconfigge Kaido in One Piece è ufficialmente disponibile al preordine per i fan di tutto il mondo, ma bisognerà aspettare ancora un po' prima di averla fra le mani.

Molti appassionati di One Piece avranno sicuramente notato, nell'episodio 1072 appena uscito, la somiglianza del Gear 5 di Luffy con Ant-Man della Marvel. La nuova trasformazione di Cappello di Paglia può infatti diventare in una versione gigante di se stesso, come il noto supereroe in questione.

Alcuni utenti di Twitter ha sottolineato quest'impressionante similitudine fra i due eroi. Per chi si fosse perso questa scena così importante dell'anime, è possibile rivederla attraverso questo tweet di @nicorobinloml, al termine dell'articolo.

Sembrava assurdo, eppure è tutto vero: anche One Piece 1072 ha rotto i server, come il precedente episodio 1071. I fan di tutto il mondo si sono collegati allo stesso momento su Crunchyroll e i server non sono riusciti a contenere tutta questa grande affluenza. Chissà se accadrà lo stesso per la prossima uscita di One Piece 1073, ma nel caso tenetevi pronti!