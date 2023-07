One Piece: Super Mario attiva il Gear 5 in questa stupenda fan art

L'anime di One Piece sta finalmente per far debuttare la trasformazione definitiva di Rufy e arriverà per il mese prossimo, durante la parte finale dell'arco di Wano. Un artista ha immaginato Gear Fifth in una veste completamente nuova, ossia nei panni di Super Mario!

Dopo la collaborazione di moda One Piece x ATMOS, il franchise ha incontrato uno dei colossi del mondo dei videogiochi, Super Mario Bros, grazie alla simpatica creazione di un fan.

Gear 5 è la forma più potente di Cappello di Paglia e l'artista ha immaginato come potesse essere Super Mario in questa famosa trasformazione. Anche Super Mario Bros ha fatto recentemente il suo primo debutto sul grande schermo, con un film che racconta l'originale storia dei fratelli Bros.

Il lungometraggio è stato un successo nei botteghini tutto il mondo e, anche se è stato ancora preannunciato un sequel, prossimamente rivedremo Mario, Luigi e Peach nuovamente al cinema.

Il Gear Fifth di Rufy, invece, sebbene gli spettatori non lo abbiano ancora visto debuttare nella serie anime, ha avuto un ruolo estremamente importante nel manga di One Piece. Dopo questa grande guerra, il nostro protagonista ha usato la sua trasformazione a proprio piacimento durante la saga finale dell'opera.

Sembra che in alcuni paesi l'episodio 1071 di One Piece verrà proiettato al cinema e sarà un'enorme emozione per i fan della serie che potranno vedere Gear 5 sul maxi schermo.