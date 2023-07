One Piece, il Gear 5 non sarà come nel manga, rivelazione shock del curatore dell'anime!

L'avete sentito? Di cosa stiamo parlando? Del Tamburo della Liberazione! L'episodio 1070 di One Piece si rivela essere la calma prima della tempesta, concludendosi con uno dei cliffhanger più incredibili di sempre. Ma poi, ragazzi, quel sorriso, il simbolo della D! Ma sentiamo i commenti del regista dell'anime riguardo questi episodi!

Durante il One Piece Day, Tatsuya Nagamine ha parlato dell'arrivo del Gear 5 ad agosto nell'episodio 1071 e di come hanno gestito uno dei momenti più importanti del manga di Oda, rivelando di non aver seguito propriamente ciò che l'autore aveva scritto.

"Abbiamo provato ad essere quanto più fedeli al manga, ma poi l'euforia ha preso il sopravvento. Gli animatori erano tutti entusiasti e sono davvero felice. Molte persone hanno collaborato con noi da tutto il mondo per la realizzazione di questi episodi, organizzando meeting in quattro lingue diverse. Eravamo tutti uniti da un solo obiettivo: rendere giustizia al Gear 5. Tutti amiamo così tanto One Piece!" ha affermato Nagamine. E continua riguardo al doppiaggio di Rufy da parte dell'attrice Mayumi Tanaka: "C'è questa parte sul Tamaburo della Liberazione, che è il simbolo anche della rottura delle leggi della fisica del mondo e il nostro scopo era di spingerci oltre, con un doppiaggio rivoluzionario per rendere al meglio l'atmosfera di questo momento leggendario! Ho pensato però che sarebbe stato difficile per la signorina Tanaka interpretare questa parte piena di risate folli, quindi ho provato a tagliarne qualcuna. Ma lei è andata oltre a ogni nostra aspettativa e ci ha regalato un'interpretazione che renderà giustizia a Joy Boy". Quali saranno le differenze di cui Nagamine parla? Fin dove si saranno spinti oltre il manga di Oda? Non ci resta che scoprirlo!

"Quanto mi è mancato...sento il Tamburo della liberazione...lo sento dopo 800 anni! Non ho dubbi, lui è qui! Joy Boy è tornato!", queste le parole che concludono l'episodio 1070, pronunciate da Zunisha. Sarà una delle settimane più lunghe dell'anno quella che abbiamo davanti. Siete pronti? Nell'episodio 1071 di One Piece assisteremo al risveglio di Joy Boy e non potrebbe esserci più hype di così attorno a questo avvenimento! E voi cosa ne pensate? Siete in trepidante attesa come noi? Fatecelo sapere nei commenti!