One Piece: il Gear 5 non è simile ad un cartone, sarà meglio così?

One Piece ha sempre mirato a imitare lo stile dei classici dell'animazione occidentale come Tom & Jerry , Braccio di Ferro , Topolino e Looney Tunes. Rufy ha portato l'estetica dei cartoni animati del suo mondo con un ulteriore passo in avanti, con la trasformazione in Joy Boy.

Sebbene siano state apportate molte aggiunte alla serie per far sembrare la trasformazione di Rufy più un cartone animato, è ancora molto vicino ad un anime. Non è un danno ma anzi rappresenta piuttosto lo studio di come l'animazione occidentale viene vista da una prospettiva esterna.

Il Gear 5 nel manga di One Piece aveva già molti nuovi segni del fatto che sarebbe diventato simile ad un classico personaggio dei cartoni animati, a partire dalle modifiche al suo aspetto, con linee più lisce e spesse. Il suo sorriso a trentadue denti era fatto di linee dritte e verticali che rappresentavano gli spazi tra i suoi denti.

L'unica cosa che avrebbe potuto far sembrare Rufy più simile a un cartone animato sarebbe stato rendere il Gear Five monocromatico, ma l'estetica cartoon può essere percepita anche nelle espressioni di Rufy. Anche il sound design di Gear Five presenta una miriade di rumori che si sentirebbero da un cartone animato alla fine del XX secolo, in particolare quelli animati dalla Hanna-Barbera .

L'animazione è anche paragonabile ai cartoni animati della vecchia scuola per quanto riguarda lo stile e la qualità. I vecchi cartoni animati che Oda stava emulando nell'omonimo manga erano estremamente vivaci ed espressivi e grazie all'impegno della Toei Animation, un simile livello di vivacità può essere visto anche in Gear Five Rufy.

Sebbene la rappresentazione di One Piece dei vecchi cartoni animati non sia perfetta, non deve esserlo. Dopotutto, One Piece è un anime e Gear Five è un potenziamento. Per quanto sia importante ritrarre quanto sia scioccante questa forma, è altrettanto importante mostrare quanto può essere potente.