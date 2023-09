One Piece: Gear 5 prende vita in questa action figure e sta per arrivare presto!

Una nuova statuetta da collezione di One Piece mette in luce la trasformazione più potente di Monkey D. Luffy. Disponibile su Crunchyroll e al dettaglio per soli $ 29,99, la figura della collezione Gear 5 Battle Record mostra il futuro re dei pirati in modalità Joy Boy completa, il braccio sinistro teso e pronto a colpire Kaido.

La finestra di preordine per l'articolo si chiuderà presto e l'uscita ufficiale dell'oggetto da collezione è prevista per la fine di marzo del prossimo anno. Naturalmente, la figura della collezione Gear 5 Battle Record non è l'unico esempio di merchandise di One Piece che ricrea il momento in cui Rufy risveglia completamente il suo mitico frutto del diavolo di tipo Zoan: l'Hito Hito no Mi, modello: Nika (noto anche come il Gomu Gomu no Mi) e si trasforma nella figura leggendaria del Secolo del Vuoto.

MegaHouse ha rilasciato la propria versione di Gear 5 che ha un prezzo molto più alto di $ 269. La costosa statua è attualmente disponibile per il preordine su Sideshow e la spedizione è prevista per novembre 2024.

I fan del manga One Piece di Eiichiro Oda, apparso per la prima volta su Weekly Shōnen Jump di Shueisha nel lontano 1997, non mostrano solo il loro amore e apprezzamento per la serie acquistando merchandise collegato; acquistano anche copie della storia stessa. One Piece è attualmente il manga più venduto senza eguali di tutti i tempi, con oltre 516 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. In particolare, l’ultimo volume è entrato nella lista dei bestseller del New York Times per i libri di grafica, rivendicando il quarto posto.

Ci sono stati molti altri sviluppi nel franchise multimediale di One Piece oltre alle semplici opportunità per i fan di spendere i propri soldi. Ad esempio, l'episodio 1074 dell'adattamento anime di Toei Animation presentava una nuovissima sigla di apertura: "The Peak" della band pop giapponese Sekai no Owari. La sequenza animata di accompagnamento presenta diversi momenti cruciali dell'arco narrativo di Wano e mostra scorci di Gear 5 durante tutta la sua durata.

Inoltre, i primi dodici volumi del manga di Oda possono ora essere letti online gratuitamente. Questa mossa celebra la première dell'adattamento live-action di One Piece di Netflix , avvenuta alla fine del mese scorso. Con sorpresa di molti, la nuova serie ha apparentemente reso giustizia al materiale originale, con lo stesso Oda che ha elogiato in particolare il cast live-action.



Il Gear 5 rappresenta una delle vittorie più significative di Luffy in One Piece, mentre il Gear 5 è pieno di citazioni ai toon.