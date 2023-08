ONE PIECE: il Gear 5 di Rufy sfida l'Ultra Istinto di Goku in una fanart crossover

L'anime di ONE PIECE sta per raggiungere il suo punto più alto. Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del debutto del Gear 5th di Rufy nell'episodio 1071 di ONE PIECE, un momento epico che potrebbe "rompere" il web esattamente come fece Dragon Ball Super con l'Ultra Istinto.

Mentre ci si chiede se la popolarità del Gear 5th possa superare quella dell'Ultra Istinto, tra i fandom delle due opere è guerra aperta. Da una parte troviamo i sostenitori di Eiichiro Oda e di Rufy, dall'altra quelli di Toyotaro e Goku. Ma chi vincerebbe tra Rufy Gear 5 e Goku Ultra Istinto? A dirigere ONE PIECE 1071 ci sarà il regista di Dragon Ball Super: Broly e di altri importanti episodi dell'anime, ed entrambe le serie sono targate TOEI Animation. Tuttavia, suddetta domanda difficilmente troverà mai una risposta ufficiale. Consci che questa battaglia da sogno resterà tale, i fan hanno già provato a immaginare lo scontro tra i due eroi shonen.

Su Twitter fioccano le fanart riguardanti il Gear 5th di Rufy, ma una in particolare ha attirato l'attenzione. Condivisa dall'utente @Cidades_art, l'art immagina un crossover in cui Goku Ultra Istinto rifila un pugno nello stomaco di Rufy Gear 5th, il quale a sua volta colpisce duro l'avversario e sfoggia un sorriso colmo di libertà.