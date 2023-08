ONE PIECE, il Gear 5 spiegato bene: cosa è successo a Luffy?

Tanti anni fa, Eiichiro Oda decise di implementare in ONE PIECE una nuova tecnica dedicata ai Frutti del Diavolo. Questi cibi diabolici che sono in grado di dare abilità di ogni tipo, in cambio dell'incapacità di nuotare in mare, sono stati potenziati con il Risveglio, che dona all'utilizzatore delle capacità inedite.

Il Risveglio cambia a seconda del Frutto del Diavolo in questione: uno Zoo Zoo è in grado di rendere più potente il proprio utilizzatore e di sfruttare più versioni ibride, un Paramisha invece è in grado di agire sul territorio circostante. E adesso anche Monkey D. Luffy ha ottenuto il suo Risveglio nell'anime di ONE PIECE. Il debutto del Gear Fifth e del segreto sul Frutto del Diavolo Homo Homo modello Nika hanno lasciato diverse domande al pubblico. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla trasformazione di Luffy.

Il pirata, come già detto dai Cinque Astri di Saggezza, non ha mai mangiato un Paramisha, anzi, il suo Frutto del Diavolo in realtà è uno Zoo Zoo mitologico. Il suo Risveglio ha quindi causato una variazione nel suo corpo, ma molto diversa dal solito. Infatti, Luffy non ha mai dato l'idea di aver mangiato uno Zoo Zoo, non avendo forme ibride o bestiali, tuttavia il suo Frutto del Diavolo sembra avere caratteristiche a metà tra le due varianti.

Con questa trasformazione, il corpo di Luffy in Gear Fifth continua ad assumere le proprietà della gomma, ottenendo però una libertà senza pari e una semplicità di utilizzo di varie tecniche che prima non aveva. In aggiunta, così come accade con i Paramisha, è in grado di modificare il terreno circostante, rendendolo completamente elastico. Probabilmente, questa versione di Luffy in Gear Fifth è equivalente a una trasformazione bestiale di un classico Zoo Zoo, con altre informazioni che emergeranno una volta saputa qualcosa in più su Nika e sulla sua leggenda.