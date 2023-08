ONE PIECE: il Gear 5 sarà l'ultimo o vedremo anche il Gear 6?

Ogni protagonista che si rispetti ha come asso nella manica uno o due tecniche di tutto rispetto, ma anche qualche trasformazione. Ciò accade anche per il protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Rufy, il pirata col cappello di paglia che veleggia tra i mari con la sua ciurma alla ricerca del leggendario tesoro di Gol D. Roger, sepolto a Laugh Tale.

Per affrontare avversari sempre più forti, Rufy inventa i Gear, una modifica del suo corpo che sfrutta le proprietà elastiche donate dal frutto Gom Gom. I primi due comparirono a Enies Lobby, mentre il terzo si è presentato dopo il timeskip di ONE PIECE, a Dressrosa, quando il protagonista fu costretto ad affrontare Donquijote Doflamingo in un duro scontro. E poi c'è stato il momento topico, quello in cui Rufy ha risvegliato il proprio Frutto del Diavolo entrando nello stadio di Gear Fifth.

Questo risveglio ha modificato completamente le proprietà del corpo del ragazzo e di tutto ciò che gli sta intorno. Ora il Gear Fifth farà il suo debutto nell'anime con un episodio da urlo, ma c'è spazio per altro? Rufy svilupperà anche il Gear Sixth in futuro o si fermerà a questa mutazione scatenata a Wano?

Al momento non sembrano esserci possibilità di miglioramento per il protagonista. Più volte, durante il risveglio del Frutto del Diavolo, Rufy ha dichiarato di essere arrivato al suo apice, di sentire il suo corpo libero mai come prima d'ora. Una forza unica che sembra aver portato Rufy al massimo e, pertanto, non c'è più spazio per altre trasformazioni, se non un semplice miglioramento nell'utilizzo del risveglio.

Ovviamente, la fine del manga di ONE PIECE è ancora lontana e pertanto tante cose possono accadere, tuttavia sembra che il Gear Sixth difficilmente sarà una di quelle.