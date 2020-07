ONE PIECE: il Gear 5th e il duello finale con Kaido in un'epica fan-animation

Mentre la Saga di Wano si avvicina lentamente al suo culmine, alcuni appassionati di ONE PIECE ne hanno approfittato per immaginare in anticipo l'esito della battaglia tra Rufy e Kaido in un'animazione fan-made con tanto di manifestazione del Geart 5th.

Mentre l'imperatore si prepara a sconvolgere il mondo nel capitolo 985, i fan del capolavoro di Eiichiro Oda continuano a supportare il franchise attraverso l'arma vincente della creatività. Nella fattispecie, protagonista dell'ultimo colpo di genio è stato lo Studio Loki che, tramite una fan-animation, ha reinterpretato lo scontro tra il capitano dei Mugiwara e Kaido.

L'epica battaglia in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, inizia con il netto svantaggio di Rufy contro il micidiale Imperatore che scaraventa lontano il capitano della ciurma di Cappello di Paglia. Grazie all'intervento di Gekko Moria, Rufy riesce a sbloccare il Gear 5th e ad evolvere l'Haki in una variante dalla forma dorata, con un conseguente ribaltamento del vantaggio a favore dell'ambizioso pirata.

Ad ogni modo, prima di rimandarvi al video, vi ricordiamo che tra le nostre pagine è possibile recuperare gli spoiler del capitolo 985 di ONE PIECE. E voi, invece, cosa ne pensate di questa animazione fan-made, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.