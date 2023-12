One Piece: il Gear 5th era pianificato sin dal primo capitolo del manga?

Che Eiichiro Oda abbia nel tempo metabolizzato e fatto proprie le tecniche di narrazione dei grandi scrittori, è ormai un dato di fatto. Ma tra le abilità che continuano a stupire dell'autore, figura indubbiamente quella del foreshadowing, la capacita cioè di delineare con grande anticipo degli sviluppi futuri, come il caso di Nika e del Gear 5th.

In continuità con la recente teoria di che lega in One Piece la malattia di Bonney a Saturn, anche questa speculazione relativa alla possibilità che il Frutto Nika – e quindi il Gear 5th – sia stato prefigurato da Oda già nei primissimi capitoli del manga, sta prendendo sempre più piede nelle community di fan. Come sottolineato da alcuni utenti su twitter, infatti, Oda ha disseminato in diversi punti dell'opera, anche in saghe decisamente distanti e remote da quelle attuali, un numero rilevante di indizi sulla reale natura del Frutto (e dei poteri) di Rufy, oltre alle sue origini – legate naturalmente alla storia di Joyboy.

Già a Skypiea, precisamente nei capitoli 253 e 300 del manga, possiamo vedere come l'autore di One Piece citi i tamburi della liberazione di joyboyana memoria, sia verbalmente (attraverso le nuvolette descrittive) sia figurativamente, con gli abitanti del luogo che si profondono in una danza circolare e liberatoria. È risaputo infatti che tali danze esistono realmente, e che Oda si sia ispirato a queste tradizioni dell'Africa Occidentale per delineare sin da subito il carattere gioviale e spensierato di JoyBoy.

Proprio in riferimento a Joyboy i lettori hanno sottolineato alcuni dati interessanti. Il nome del leggendario personaggio viene citato per la prima volta nell'arco dell'isola degli uomini pesce, quando Re Nettuno mette Robin a conoscenza della mitica storia dell'uomo, legandola tra l'altro ai Cento anni di buio. Ma l'elemento che desta particolare attenzione è qui un altro: una delle cinque sorelle Medaka si chiama, guarda caso, Nika. Tanto che sulla copertina del volume 62 di One Piece, la sirena che porta il nome del Frutto è raffigurata proprio sopra la testa di Rufy, mentre le altre lo circondano a distanza.

Se spostiamo lo sguardo all'inizio di One Piece, noteremo nel sorriso del piccolo Rufy un'anticipazione del suo destino. Subito dopo aver mangiato il Frutto Gomu Gomu (quindi Nika) il pirata-in-divenire esclama di essere “ancora più felice di prima”, e si allarga le guance di gomma, mentre le vignette successive si deformano in stile cartoonesco, in continuità con le forme iperboliche del Gear 5th. Un caso, questo, o pura programmazione?