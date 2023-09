ONE PIECE: il Gear 5th ha punti deboli? Si e nel capitolo 1093 un nemico li ha individuati

Come di recente abbiamo potuto rivivere nella serie animata di ONE PIECE, durante lo scontro con Kaido sulla Cupola Teschio di Onigashima Rufy risveglia il proprio Frutto del Diavolo. Quello che si pensava è essere il Frutto Gom Gom è in realtà l'Hito Hito no Mi, grazie al quale Cappello di Paglia sfodera il Gear 5th.

Il Gear 5th di Rufy in ONE PIECE sembra inarrestabile e permette al pirata di piegare la realtà ai suoi capricci, come dimostrato dalla vittoria sull'Imperatore e poi dalla battaglia con Rob Lucci a Egghead. Tuttavia, la Saga dell'Isola del Futuro ha finalmente svelato il punto debole del Gear 5th.

In ONE PIECE 1093 esplode la grande battaglia al Laboratorio di Egghead. Kizaru è il primo degli uomini della Marina a raggiungere l'isola per uccidere il dottor Vegapunk, ma a occuparsi dell'Ammiraglio ci pensa il capitano dei Mugiwara.

Il combattimento tra Rufy Gear 5th e Kizaru comincia con l'Ammiraglio in grande difficoltà, usato quasi come una bambola e poi lanciato via come un sassolino. Tuttavia, l'intuito di Borsalino lo porta a scovare il tallone d'achille di Cappello di Paglia. Essendo di gomma, ogni attacco fisico risulta inefficace contro Rufy. Tuttavia, per la prima volta vediamo il Gear 5th subire una ferita. L'Ammiraglio Kizaru non si è lasciato sfuggire che, proprio come in forma base, Rufy è completamente vulnerabile agli attacchi all'arma bianca. Creando una spada laser, Borsalino riesce dunque a infliggere una ferita alla guancia al Gear 5th di Rufy. Con questo dettaglio, ONE PIECE 1093 ha confermato che anche l'illogico Gear 5th ha un punto debole e che Rufy può ancora essere battuto da Mihawk e personaggi abili con le spade.