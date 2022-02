ONE PIECE, a quanti Gear arriverà Rufy entro la fine del manga?

Da quando fu introdotto a Enies Lobby, il Gear è stato uno degli strumenti più forti di Rufy e uno su cui i fan hanno potuto teorizzare di più. In particolare nel gap che si è venuto a creare tra Gear Third e Gear Fourth, e poi successivamente a quest'ultimo, i lettori di ONE PIECE si sono immaginati cosa sarebbe arrivato dopo.

Alcune teorie vogliono che Rufy, dopo aver usato sistema circolatorio, sistema scheletrico e sistema muscolare, sfrutti per il Gear Fifth il sistema epiteliale, ovvero la pelle, lo strato più esterno del suo corpo. Una teoria che per ora non ha concretezza nella realtà di ONE PIECE, ma potrebbe diventarlo entro la fine di Onigashima o nella prossima saga. E poi? Ci saranno altri Gear per Rufy alla fine di ONE PIECE? Quanti Gear avrà in totale Rufy?

Domande a cui per ora è difficile dare una risposta precisa. Al momento Rufy sembra essere molto preso dall'Haki e dallo sfruttamento delle nuove qualità scoperte a Wano per l'Haki dell'Armatura e l'Haki del Re Conquistatore. Dato che queste due sono espressioni della sua volontà e non delle caratteristiche del suo Frutto del Diavolo, sembra difficile che possa utilizzarle per creare un nuovo Gear, se non come supporto per gli attacchi come ha fatto unendo l'Haki e il Gear Fourth.

Già valutando la situazione quindi un Gear Fifth sembra il potenziale ultimo passo dell'evoluzione del frutto Gom Gom di Rufy. E voi invece, quanti altri Gear vi aspettate per Rufy?