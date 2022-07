ONE PIECE: il Gear Fifth si aggiudica un posto speciale sulla cover del volume 103

Avviata ormai verso l’atteso arco narrativo finale, la serie di ONE PIECE è stata arricchita con ulteriori, e importanti, dettagli nella saga di Wano. Tra questi ha ricoperto un ruolo centrale il Gear Fifth di Luffy, e la scoperta della vera natura del frutto Gom Gom, che permetterebbe all’utilizzatore di ottenere le abilità del dio del Sole Nika.

Dopo la rivelazione dei colori del Gear Fifth attraverso il merchandise ufficiale, la nuova forma del protagonista è apparsa anche sull’illustrazione che sarà sulla copertina del volume 103 del manga, dove oltre a Trafalgar D. Law, Eustass Kidd e l’ormai decaduto Imperatore Kaido, sullo sfondo appare proprio Luffy, in una posa che ricorda esplicitamente quella di Nika. Non è tutto però, infatti, come potete vedere dal post di @EtenBoby riportato in calce, Luffy sarebbe anche presente sulla costa del volume, dove si possono notare meglio le modifiche dovute al Gear Fifth.

Una scelta editoriale decisamente azzeccata, considerando l’incredibile sorpresa che la trasformazione ha riservato ai lettori, e che forse Star Comics, casa editrice che pubblica il manga in Italia, sceglierà di riproporre con la new edition del volume 103. Diteci cosa ne pensate nella sezione commenti. Per finire vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1055 di ONE PIECE.