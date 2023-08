ONE PIECE: il Gear Fifth approda in questo video cosplay di Rufy al femminile

Normalmente, Rufy è un ragazzo allegro e spensierato, con il solo sogno di diventare Re dei Pirati per diventare l'uomo più libero di tutti i mari. Un progetto che lo porta a intraprendere il largo e a viaggiare ovunque nel mondo di ONE PIECE, per trovare il leggendario tesoro nascosto da Gol D. Roger.

Sempre in festa, specie quando deve festeggiare insieme ai suoi amici o nuovi alleati dopo averle date a qualche cattivo, il ragazzo sa però anche diventare serio, e l'ha mostrato più volte in ONE PIECE. Per essere certo di abbattere tutti i rivali, ha sfruttato la sua inventiva per creare i Gear, che sfruttano alcune doti del suo corpo di gomma. Volta per volta, Rufy li ha migliorati e fatti evolvere, così da abbattere nemici sempre più potenti.

Tuttavia, le cose sono cambiate di recente nell'anime di ONE PIECE. Ha fatto il suo esordio il Gear Fifth, che ha tenuto col fiato sospeso la maggior parte degli spettatori, al netto di alcune critiche. Il Risveglio del suo Frutto del Diavolo ha donato a Rufy una libertà massima, che ha coinvolto anche il suo modo di fare, ancora più sfrenato e malleabile di prima. E così è già nata l'ispirazione per tanti cosplayer.

Kappy è una di queste e ha deciso di preparare un video cosplay di Rufy per tutti i suoi fan. Tuttavia, il protagonista di ONE PIECE non è stato raffigurato nella sua forma base o, perlomeno, soltanto in parte: come si può vedere nel video in basso, Kappy veste i panni del pirata per i primi secondi, con la giacca rossa e il cappello di paglia, mentre c'è poi una trasformazione che fa apparire il cosplay di Rufy Gear Fifth al femminile.

Ben presentato, anche con scene che richiamano all'attacco fulminante del Gear Fifth, questa versione farà di sicuro piacere a tutti gli appassionati della serie.