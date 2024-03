ONE PIECE, il Gear Fifth brilla nella nuova illustrazione di Eiichiro Oda

Nell'epica conclusione della Saga di Wano, il leggendario creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha donato a Monkey D. Luffy una trasformazione senza precedenti: il formidabile Gear Fifth. Questa evoluzione ha permesso al Capitano della ciurma dei Cappelli di Paglia di trasformarsi in un vero e proprio cartone animato vivente, stupendo i fan.

La trasformazione di Luffy in One Piece nel Gear Fifth è stata cruciale nello scontro con il formidabile Kaido e vitale per la sua sopravvivenza nell'epilogo della Saga di Wano. Quest'abilità deve ancora tornare nell'attuale arco di Egghead, ma Eiichiro Oda ha voluto dedicare a quest'ultima una nuova, originalissima illustrazione.

Fedele all'eredità di Joy Boy, Luffy non solo assume le sembianze di un personaggio animato, ma può anche appropriarsi delle caratteristiche di oggetti e individui entrando in contatto con essi. Nonostante le sue innegabili potenzialità, questa trasformazione non è priva di punti deboli, come il rapido esaurimento delle energie di Rufy, ma al momento pare che il giovane pirata stia affinando la tecnica battaglia dopo battaglia.

Eiichiro Oda, innamorato del mondo che ha creato, è noto non solo per il suo impegno nella realizzazione del manga, ma anche per il coinvolgimento nell'adattamento live-action di One Piece per Netflix, dove ricopre il ruolo di produttore esecutivo, e la sua dedizione al fandom è tale che l'autore non perde occasione di condividere regolarmente nuove illustrazioni. Quest'ultimo sketch, in particolare, esalta il lato più cartoon del Gear Fifth, in modo divertente e ironico.

Anche i fan continuano ad omaggiare l'opera del formidabile Oda, attraverso tributi e rivisitazioni, come nel caso di questo sensazionale cosplay di Crocodile da One Piece, che saprà stupirvi per la sua fedeltà al personaggio originale.