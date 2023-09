ONE PIECE: il Gear Fifth come il Gear Second in questa magnifica figure

Dal suo debutto nel capitolo 1044 di ONE PIECE il Gear Fifth ha ricevuto un enorme successo tra i lettori, e il suo debutto sugli schermi ha generato un vero e proprio fenomeno mediatico. Il risveglio del frutto Gom Gom ha consentito a Luffy di vincere la sua più dura battaglia, contro Kaido, assumendo una forma simpatica quanto potente.

Il protagonista dell’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda ha in realtà ingerito un frutto del diavolo che il governo mondiale aveva cercato di far sparire e occultare cambiandogli nome. Avendo mangiato il frutto Homo Homo modello Nika è estremamente pericoloso, in quanto dona a chi lo mangia, la possibilità di trasformarsi nel dio del Sole, di cui si è parlato per la prima volta nella sottovalutata saga di Skypiea, e quindi di ottenere tutte le sue capacità.

Questo aggiunto al bizzarro design immaginato dall’autore, che trasmette già simpatia ed è già diventato fonte di scenette comiche a dir poco divertenti, ha contribuito a rendere il Gear Fifth la trasformazione più memorabile di Luffy. Tuttavia, gli artisti dello studio Iron Curtain hanno voluto rendere omaggio alla nuova forma di Cappello di Paglia, realizzando una figure che ricorda la posa assunta da lui stesso contro Rob Lucci, quando per la prima volta raggiunse il Gear Second.

Disponibile in due versioni, alte rispettivamente 24 o 49 centimetri, la figure, di cui trovate qualche immagine in calce, arriverà sul mercato nei primi sei mesi del 2024. Luffy appare effettivamente nella medesima posa, col pugno destro rivolto verso terra, ma stavolta impugna una saetta, come già mostrato durante lo scontro con Kaido. Per chi volesse prenotarla i prezzi sono 185 euro per la versione piccola e 430 per la versione grande.

Prima di salutarci, ricordiamo che per celebrare l’uscita su Netflix della serie live-action, Shueisha ha lanciato il sito Read Me ONE PIECE dove è possibile leggere gratuitamente i primi 12 volumi del manga, anche in lingua italiana, e vi lasciamo alla nuova opening pubblicata insieme all’episodio 1074 dell’anime.