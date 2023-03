ONE PIECE, il Gear Fifth compie un anno: ripercorriamo la leggenda di Joy Boy

Il 27 marzo 2022 veniva pubblicato ONE PIECE 1044, un capitolo che ha introdotto una nuova forma per Luffy che ha sconvolto il manga di Eiichiro Oda e tutto quello finora sapevamo sul Frutto del Diavolo di Cappello di Paglia.

Sembrerà successo ieri, ma in realtà è già passato un anno intero da quando il mondo è stato sorpreso dal debutto del Gear Fifth in ONE PIECE capitolo 1044. In occasione del primo anniversario di questo assurdo evento, ripercorriamo i primi passi di questa forma.

Quasi sul punto di venire sconfitto per l'ennesima volta da Kaido, Luffy riuscì a tornare a combattere grazie al risveglio del Frutto Gom Gom. Dietro quel Frutto del Diavolo che sembrava essere così tanto innocuo rispetto ad altri si nascondeva in realtà l'Hito Hito no Mi Modello: Nika.

Attraverso il Gear Fifth, Rufy diventa il "Guerriero della Liberazione" che porta gioia e libertà a coloro che lo circondano. Quando entra in questo stato, il cuore di Rufy batte a ritmo di musica, un'armonia che viene descritta da Zunesha come il "suono della libertà", e i suoi capelli e i suoi vestiti diventano bianchi, mentre il corpo viene circondato da nuvole bianche che fluttuano attorno a lui.

Con il Gear Fifth Luffy non diventa solamente più forte, veloce e resistente. Caratteristica principale di questa forma è l'assoluta libertà che viene concessa al corpo di gomma di Cappello di Paglia. Rufy può infatti deformarsi a piacimento, ad esempio facendo ruotare le gambe così velocemente da correre a mezz'aria.

A distanza di un anno, nell'anime di ONE PIECE il Gear Fifth non è ancora arrivato, ma mancano ormai poche puntate per il debutto di questa forma. Vi salutiamo infine lasciandovi alla storia delle trasformazioni di Rufy in ONE PIECE.