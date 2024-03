ONE PIECE, il Gear Fifth compie due anni: cosa è cambiato da allora?

Sono trascorsi esattamente due anni da uno dei cliffhanger più clamorosi della storia del manga giapponese. Con il capitolo 1043 di ONE PIECE, datato 14 marzo 2022, il maestro Eiichiro Oda ci lasciava con il fiato sospeso. E voi ricordate bene cosa succedeva? Incredibile, ma vero, due anni fa debuttava il Gear Fifth di Rufy in ONE PIECE.

Tornati indietro all'incredibile Saga di Wano, nel capitolo 1043 di ONE PIECE Rufy veniva sconfitto per l'ultima volta da Kaido, questa volta, però, a causa dell'intromissione del CP0. Cappello di Paglia perdeva i sensi, la sua forma Gear Fourth e per qualche minuto anche la vita. Il suo cuore, infatti, non batteva più.

Sull'orlo della disperazione, i samurai di Wano vennero sorpresi dall'arrivo del colossale Zunisha. Fu lui il primo ad avvertire i "tamburi della liberazione", per la prima volta dopo ottocento anni. Joy Boy era tornato e Rufy si riprese mostrando un sorriso smagliante.

La comparsa effettiva del Gear 5th e la spiegazione su questa tecnica, sul Frutto Hito Hito no Mi e il Dio del Sole Nika avviene solamente in ONE PIECE 1044 – a proposito, ma sapete bene cosa è successo a Rufy con il Gear 5th? -. Il 14 marzo, comunque, è un giorno di festa per il fandom dello shonen sui pirati.

Due anni sono passati da quei momenti e per molti il Gear 5th di ONE PIECE è la miglior trasformazione degli shonen. Ma con il tempo è cambiato qualcosa da quel debutto? Attenti agli spoiler, non proseguite se non siete in pari con la lettura del manga!

Il Gear 5th ha innanzitutto permesso a Rufy di sconfiggere Kaido, di liberare Wano e guadagnare il titolo di Imperatore. Questo è stato solo il primo passo. Nella saga successiva, quella di Egghead, Rufy ha dimostrato al Governo Mondiale e a noi lettori l'incredibile forza di cui è ora dotato. In forma Gear 5th Rufy ha a disposizione un vasto ventaglio di tecniche con cui poter sfidare proprio chiunque. L'abbiamo visto giocare con un veterano come Rob Lucci, combattere senza troppi patemi l'Ammiraglio Kizaru e persino combattere ad armi pari contro un Astro di Saggezza. Sono in molti quelli che lamentano di un Gear 5th troppo buffo e poco serio, ma Eiichiro Oda ha sbugiardato anche questi detrattori. Quando vuole, Rufy sa essere serio anche in Gear 5th.