ONE PIECE: il Gear Fifth è troppo esilarante e buffo per essere preso sul serio?

Da anni i fan di ONE PIECE aspettavano un nuovo potenziamento per il protagonista, e durante le battute conclusive dell’incredibile saga di Wano è finalmente arrivato il risveglio del reale potenziale del frutto Gom Gom, rivelatosi in realtà un frutto di tipo mitologico, che nella forma del Gear Fifth dona a Luffy i poteri del dio del sole Nika.

Oda ha imbastito un colpo di scena straordinario, raggiungendo l’apice della rivelazione nel discusso capitolo 1044 del manga, ma nel farlo non ha donato a Luffy solo poteri impressionanti, ma anche un design attraverso il quale riesce a suscitare immediatamente simpatia e ilarità. La scelta di rendere una forma così potente e devastante con un design per nulla intimorente è stata giustificata da Eiichiro Oda in persona come un grande scherzo, poiché non voleva che ci fosse troppa serietà nella sua opera.

Anche nel combattimento più serio, quello contro Kaido, Luffy si diverte e la sua leggerezza viene trasmessa ai lettori nel modo in cui muove, sembrando realmente fatto di gomma, o si adatta alle superfici, come quando viene investito in pieno dalla mazza di Kaido. Tuttavia, questa mancanza di serietà nel proporre sul campo di battaglia la migliore trasformazione del protagonista ha fatto, e continua a far, molto discutere la community.

Da un lato c’è chi detesta l’evoluzione rispetto al Gear Fourth, giudicato molto più serio come potenziamento, soprattutto la forma Snakeman usata contro Katakuri, dall’altro c’è chi invece vede nel Gear Fifth la miglior espressione del carattere di Luffy, scherzoso, simpatico, ma terribilmente potente e con una sterminata voglia di combattere e misurarsi con grandi avversari.

E voi cosa ne pensate? Credete che il design del Gear Fifth sia buono o talmente buffo da diventare poco serio anche nelle situazioni più rilevanti?