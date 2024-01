ONE PIECE, il Gear Fifth era la fonte d'energia del Regno Antico?

800 anni prima dell’inizio di ONE PIECE esisteva un regno molto vasto e potente, grande nemico dei venti regni poi assurti al potere e dai quali deriva l’attuale Governo Mondiale. La società del regno antico resta ancora uno dei misteri più interessanti del secolo buio, ma il risveglio del frutto di Luffy potrebbe aver svelato qualche dettaglio.

Da qui in avanti attenzione a eventuali spoiler riguardo le scoperte avvenute durante l’arco narrativo di Wano e prima dell’incidente di Egghead.

Eiichiro Oda sembra avere in mente di rivelare progressivamente tasselli per dare tutti gli strumenti ai lettori di ricreare il mistero dei cento anni di vuoto, che il Governo Mondiale si ostina a voler nascondere e che hanno rappresentato uno dei momenti più determinanti nella creazione del mondo come è oggi. Una delle informazioni trapelate finora riguardo il regno antico è l’incredibile livello di progresso tecnologico raggiunto, e mai replicato, nemmeno dal geniale Vegapunk.

La chiave per una tecnologia così avanzata era una fonte d’energia straordinaria, e sappiamo anche che in quell’epoca Joy Boy, collegato al dio del Sole Nika, ha ricoperto un ruolo estremamente significativo. Considerando questo e la scoperta su Egghead di un gigante di ferro che necessita di un’antica fonte d’energia, attivatosi dopo che Luffy ha usato il Gear Fifth per fronteggiare l’assalto sull’isola di Kizaru, è molto probabile che Joy Boy fosse, almeno in parte, proprio la sorgente dell’energia necessaria a far funzionare la tecnologia del regno antico.

Dopotutto, Luffy ha sviluppato da poco la sua ultima trasformazione e forse non riesce a capirne ancora il reale potenziale, ma Joy Boy, e la leggenda che lo precede, potrebbe aver davvero rappresentato un guerriero della libertà anche in termini di energia usabile per tutti e da tutti gli abitanti del regno antico. Anche la correlazione col Sole potrebbe andare a favore di questa ipotesi. Forse Oda ha pensato ad un modo alternativo di rappresentare nel suo manga l’utilizzo dell’energia solare.

In conclusione, ecco i dettagli sull’albero genealogico di Roronoa Zoro, lo spadaccino dei Mugiwara. Voi cosa ne pensate di questa correlazione tra Joy Boy e la tecnologia del regno antico? Discutiamone nei commenti.