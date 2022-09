ONE PIECE: il Gear Fifth di Luffy irradia la cover di Weekly Shonen Jump

Il capitolo 1044 di ONE PIECE ha rappresentato una svolta molto importante, soprattutto per il protgonista. Nelle battute conclusive dello scontro con l’Imperatore Kaido, infatti, Luffy ha raggiunto il Gear Fifth, risvegliando il vero potere contenuto nel frutto del diavolo, e mostrando al mondo una nuova, spettacolare, forma.

A questa manifestazione è seguita poi la spiegazione della vera essenza del frutto ingerito anni prima dal protagonista, ovvero un frutto zoo zoo di tipo mitologico modello Nika, nome del dio del Sole nell’universo ideato da Eiichiro Oda, e che si narra essere stato precedentemente ingerito dal leggendario Joy Boy. Una rivelazione che ha sconvolto i lettori più della Marina Militare, che dopo il trambusto causato da Luffy stesso a Wano ha deciso di rinnovare la sua taglia, con l’immagine della sua nuova forma, e renderlo un Imperatore.

Ora, tale forma è arrivata a dominare anche sulla copertina del numero 42 di Weekly Shonen Jump, casa delle avventure di Luffy da più di 25 anni. L’illustrazione originale, che potete vedere in calce, ritrae il protagonista sorridente, mentre avvolge il logo della rivista con il suo braccio destro. Diteci cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti. Per concludere vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1061 di ONE PIECE, in arrivo domenica 25 settembre su MangaPlus.