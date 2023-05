ONE PIECE: il Gear Fifth di Luffy in una spettacolare statua a grandezza naturale

L’epica conclusione della saga di Wano, uno dei più longevi dell’epopea piratesca ONE PIECE, ha portato con sé molte novità, tra cui l’ultima forma di Luffy, derivante dal risveglio del vero potenziale del frutto Gom Gom. Il Gear Fifth ha stravolto una delle basi della serie, e finalmente è stato immortalato in una statua a grandezza naturale.

Entrato in possesso dei poteri del Dio del Sole Nika, e di quelli che anni prima hanno reso leggendarie le azioni del misterioso Joy Boy, Luffy è stato in grado di sconfiggere l’Imperatore Kaido e liberare così il paese di Wa dalla sua tirannia. L’evoluzione raggiunta da Luffy è caratterizzata anche da un design atipico. Per le forme precedenti, infatti, Eiichiro Oda aveva mantenuto il classico design con la camicia rossa e i pantaloncini azzurri, mentre stavolta a dominare è il colore bianco, con il viola della cintura e il rosso delle iridi. Persino i capelli del protagonista vengono rappresentati come delle piccole nuvole bianche, ed è circondato da un fumo biancastro.

Tutte peculiarità riprese e riproposte alla perfezione dagli artisti di Super Bomb Studio nella straordinaria statua che potete vedere in fondo alla pagina. Alta 239 centimetri, la statua è un omaggio incredibile al Gear Fifth, forse la forma più discussa dell’intera serie, e arriverà sul mercato tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. Non è ancora chiaro a quante unità sarà limitata la produzione, ma per chi fosse interessato ad aggiungere questo incredibile pezzo alla propria collezione, è già prenotabile al prezzo di 2900 euro.

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, ecco le teorie sul capitolo 1085 di ONE PIECE, e vi lasciamo ad una nuova figure da collezione di Sanji.