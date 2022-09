ONE PIECE: Il gear fifth diventa un modellino grazie a ZZDD Studio

L'arte dei modellini in scala è un fenomeno tanto caro a ONE PIECE dal momento che diverse compagnie collaborano da anni col capolavoro di Eiichiro Oda per produrre statuette originali, l'ultima delle quali che tenta di riproporre tra l'altro il nuovo asso nella manica del protagonista.

Il Gear Fifth di Rufy, dopo essere approdato nella cover di Weekly Shonen Jump, ha permesso al nostro eroe di superare i propri limiti ed ottenere forza a sufficienza per sconfiggere Kaido e diventare uno dei nuovi Imperatori di ONE PIECE.

Il power-up introdotto da Eiichiro Oda, che consiste nel risveglio del frutto Gom Gom, sembra celare qualche misterioso legame con la figura di Joy Boy, una figura leggendaria che l'autore presumibilmente approfondirà in futuro. Nel frattempo, ZZDD Studio ha omaggiato il Gear Fifth in un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dalle dimensioni di 60 x 48 x 36 (in cm). Il modellino dovrebbe essere già preordinabile tramite un acconto di 6900 bhat thailandesi (circa 187 euro al cambio attuale), a cui vanno ad aggiungersi ulteriori 370 euro al momento della spedizione nel secondo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare statuetta, vi piace la ricchezza di dettagli? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.