ONE PIECE: il Gear Fifth si mostra animato per la prima volta grazie ad un fan

Rufy è cresciuto molto durante il corso delle avventure in ONE PIECE. Il capitano dei Mugiwara ha affrontato innumerevoli avversari, uno più forte dell'altro, che nel tempo lo hanno reso un pirata temibile ed estremamente pericoloso agli occhi di tutti. La sua ascesa, inoltre, lo ha portato a diventare chi è attualmente.

Per coloro che ancora non lo sapessero, Rufy è diventato uno dei 4 Imperatori al fianco di Buggy il Clown, Shanks il Rosso e Barbanera. Il nostro eroe è infatti riuscito a conquistare il prezioso titolo dopo aver sconfitto Kaido a Wano, non senza però qualche difficoltà durante il percorso. Merito della vittoria, tuttavia, è derivato soprattutto dal Gear Fifth, il nuovo power-up del protagonista che Eiichiro Oda ha reso tale attraverso il cosiddetto 'risveglio'.

A tal proposito, un artista in rete, un certo JovzkieAnimation, ha realizzato una clip della durata di circa 14 secondi che propone per la prima volta, e in modo dinamico e fluido, il Gear Fifth all'azione e con uno stile coerente a quello del sensei. Potete dare un'occhiata al video animato in questione in calce alla notizia insieme al post originale di Reddit.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo filmato amatoriale, non vedete l'ora di vedere questa forma di Rufy all'azione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.