ONE PIECE: il gear fifth si mostra in un attacco micidiale nella figure di TH Studio

L'evoluzione di Rufy durante tutto il corso di ONE PIECE ha permesso al nostro protagonista di riuscire a fronteggiare ostacoli via via sempre più grandi e pericolosi, l'ultimo dei quali del calibro di un vero e proprio Imperatore. Il confronto non sarebbe stato lo stesso però senza il suo asso nella manica.

Eiichiro Oda nella precedente saga ha introdotto il Gear Fifth, l'ultimo power-up attualmente di Rufy che trasforma il capitano dei Mugiwara in un personaggio leggermente diverso dall'eroe che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare. Il suo carattere diventa così particolarmente bizzarro ed eccentrico, il tutto però in cambio di un potere senza precedenti, il cosiddetto 'risveglio'.

A tal proposito, TH Studio ha voluto omaggiare l'inedito power-up con un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae Rufy scagliare un nuovo attacco, il 'Red Lion'. La statuetta è già preordinabile attraverso un acconto di 100 euro a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 195 euro da saldare al momento della spedizione nel terzo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata ai primi spoiler del capitolo 1068 di ONE PIECE.