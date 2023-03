ONE PIECE: il Gear Fifth torna a colorarsi in un panel del manga

Mentre il manga di ONE PIECE sta avanzando con il racconto della Saga di Egghead, la community di appassionati sta aspettando con ansia che quel preciso istante venga adattato dalla serie anime. Come apparirà il Gear Fifth di Rufy a colori? Un panel del manga anticipa questo atteso momento.

La serie animata di ONE PIECE è attualmente impegnata con l'adattamento della Saga di Wano. Per assistere all'epica, irriverente trasformazione finale di Rufy, tuttavia, occorre attendere ancora qualche episodio.

Sebbene anche la Color di ONE PIECE non sia ancora arrivata a quel punto, i fan hanno già potuto pregustare il Gear Fifth a colori grazie al merch ufficiale di ONE PIECE. Non solo, il risveglio del frutto Gom Gom, conosciuto in realtà con il nome di Hito Hito modello Nika, è al centro delle copertine dei volumetti di ONE PIECE dal 103 al 105. Ecco Rufy Gear Fifth in compagnia degli altri Imperatori nella cover di ONE PIECE Vol. 105.

Prima di rivedere il guerriero della liberazione, forse dovremmo attendere un bel po'. Grazie al tweet dell'insider di Twitter @newworldartur possiamo tuttavia dare una nuova occhiata a Rufy Gear Fifth a colori in un panel del manga che sfrutta i modelli cromatici ufficiali. Vediamo dunque un Rufy colorato di bianco e libero da qualsiasi limitazione saltare con sotto di lui Kaido in forma drago.