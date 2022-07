ONE PIECE, il Gear Fifth è la trasformazione più efficiente di Rufy?

Eiichiro Oda ha introdotto numerose trasformazioni per il suo protagonista in ONE PIECE, power-up necessari per dare modo al capitano dei Mugiwara di far fronte ad avversari sempre più ostici. Ma qual è la forma di Rufy effettivamente più efficiente in termini energetici?

Il Gear Fifth è il protagonista della colver del volume 103, forma a cui Oda ha voluto dedicare quanto più spazio disponibile per il nuovo tankobon. Eppure, è interessante come l'autore, in origine, non avesse intenzione di superare i 100 volumi di ONE PIECE, sintomo di come il sensei non sia riuscito a gestire coi tempi l'enorme mole di informazioni.

Ad ogni modo, un utente su Reddit ha provato a discutere i motivi per il quale, a suo dire, il Gear Fifth è la forma più efficiente in termini energetici di Rufy. Secondo la sua teoria, infatti, l'abilità dell'ultimo power-up del protagonista, il risveglio del frutto Gom Gom, sarebbe nient'altro che la sua vera trasformazione poiché radicata nella natura stessa del suo frutto del diavolo. Dal Gear Second al Gear Fourth, invece, questi sarebbero una sorta di 'false trasformazioni', degli accorgimenti con il quale Rufy è sceso a compromessi tra fisico e abilità per raggiungere determinati risultati, motivo per cui ha dovuto pagare pesanti conseguenze dopo l'utilizzo.

Qualcuno ha notato che in realtà il capitano dei Mugiawa potrebbe aver pagato il prezzo passando diverse settimane a letto privo di sensi, eppure in molti casi il protagonista è stato costretto ad un lungo riposo dopo la battaglia. Il tutto senza ricordare che il suo cuore, prima del risveglio, era stato sottoposto ad uno sforzo senza precedenti. E voi, invece, cosa ne pensate di questa ipotesi? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.