ONE PIECE: il Gear Fourth senza Haki? Ecco come apparirebbe in una fan-art

A breve la serializzazione di ONE PIECE si interromperà per un paio di settimane su Weekly Shonen Jump dal momento che Eiichiro Oda ha annunciato una lunga pausa per preparare l'arco narrativo finale del manga. Tuttavia, la community continua a supportare incodizionatamente la saga con manifestazioni di creatività.

Il capitolo 1052 di ONE PIECE ha iniziato a mostrarsi ai lettori con i primi spoiler che promettono un nuovo ed enorme colpo di scena. La Saga di Wano si è finalmente conclusa dopo diversi anni dal suo inizio e l'autore è pronto a ricaricare le energie prima di addentrarsi nell'arco narrativo finale che andrà a chiarire tutte le domande rimaste in sospeso sin dall'inizio dell'opera.

La pausa, tuttavia, non inizierà subito ma subito dopo il capitolo 1053 previsto al debutto il 19 giugno. Ad ogni modo, nel frattempo il web continua ad arricchirsi di manifestazioni di creatività da parte della community, tra cui la recente illustrazione di FASTMANMO, la stessa allegata in calce alla notizia, che ha provato ad immagine l'aspetto del Gear Fourth di Rufy se questo non presentasse però i segni dell'haki con i caratteristici colori.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione del protagonista, lo preferite così o con l'haki? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.