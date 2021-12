ONE PIECE: Il Gear Fourth di Rufy nella figure di CHAMPION Studio

Il successo di ONE PIECE è globale e da ogni parte del mondo di parla del capolavoro di Eiichiro Oda. La popolarità è tale che all’uscita dell’episodio 1000 dell’adattamento anime il franchise ha conquistato tutti i maggiori trend del momento, sintomo dell’apprezzamento di cui vanta anche in Occidente il gioiellino di Eiichiro Oda.

Come se ciò non fosse sufficiente, l’epopea piratesca di Weekly Shonen Jump è anche uno dei titoli della casa editoriale Shueisha più proliferi in assoluto sia sul fronte cartaceo, con vendite nell’ordine del mezzo miliardo di copie in circolazione, che su quello dell’animazione con la serie che è la fortuna di TOEI Animation.

Inevitabilmente, inoltre, si sono moltiplicati gli oggetti a tema quali soprattutto modellini in scala e action figure. Una delle ultime statuette è firmata CHAMPION Studio che ha voluto omaggiare una delle forme del Gear Fourth di Rufy, Snakeman, in una reinterpretazione alta ben 38cm. Il modellino in questione è proposto in ben due varianti, una versione manga al costo di 565 euro e un’altra classica a 385 euro. La consegna, invece, è attesa non prima del terzo quadrimestre del 2022.

E voi cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.