ONE PIECE e la genialità di Oda: un dettaglio nell'ultimo capitolo vi scalderà il cuore

Il Paese di Wa non è una terra come le altre, questo i fan di ONE PIECE lo avevano capito sin dall'inizio. Una larga parte della popolazione, infatti, è costretta alla fame a causa della presenza di Orochi che non ha alcuna pietà nemmeno nei riguardi dei bambini. Ed è proprio su questo punto che il sensei ha nascosto un commovente dettaglio.

Il sensei è da sempre una persona particolarmente empatica, soprattutto nei riguardi dei bambini in quanto lui stesso è un padre. Il capitolo 980 di ONE PIECE ha buttati nella mischia Rufy e Zoro, esasperati dallo sperpero di cibo da parte degli scagnozzi di Kaido durante il loro festino. La loro incoscienza, infatti, è stata dettata dalla consapevolezza dei fatti, di una realtà che non permette nemmeno a una bambina di godere di un pasto caldo quotidianamente.

Il modo in cui l'autore sposa questo tema è a dir poco commovente, in quanto Oda prende in prestito la visuale in prima persona dei due Mugiwara durante la loro visita alla piccola Tama. Nonostante il volto buffo, entrambi hanno prestato molta attenzione alla felicità con la quale la bambina si gode il proprio cibo. Questo dolce e delicato momento è tornato esattamente alla loro mente nel momento in cui i soldati dell'Imperatore hanno sprecato una grande quantità di cibo alle spalle di chi, dall'altra parte di Wa, muore di fame.

Ed è particolarmente interessante, inoltre, notare come Oda abbia ripreso un dettaglio apparentemente banale per rafforzare con una potenza inaudita un momento tanto delicato. E voi, invece, cosa ne pensate di questo commovente dettaglio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.