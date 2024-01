ONE PIECE, la gerarchia al comando della ciurma di Cappello di Paglia spiegata

I pirati di Cappello di Paglia sono ormai una delle ciurme più illustri del Nuovo Mondo. Non solo Rufy è riuscito a diventare uno Yonko e a risvegliare i poteri di un antico dio liberatore, ma anche gli altri componenti della ciurma si sono affermati sconfiggendo i rispettivi avversari. Ma esattamente qual è la gerarchia dei Mugiwara in ONE PIECE?

Ogni ciurma di ONE PIECE ha una gerarchia ben chiara. Ad esempio, nei Pirati delle Cento Bestie è Kaido ad avere il comando, mentre King è il suo secondo. Nei Pirati del Rosso, Benn Beckman è il secondo di Shanks. Ma per quanto riguarda i Mugiwara?

Chiaramente il capitano è Rufy, colui il quale ha fondato la ciurma e reclutato tutti gli altri, a partire da Zoro e fino a Jinbe. Il suo compito è quello di guidare i suoi uomini perseguendo i suoi ideali di libertà e giustizia. Egli desidera diventare il prossimo Re dei Pirati, ma non è questo il suo fine ultimo. Il sogno di Rufy è ancora un mistero in ONE PIECE, ma i membri della ciurma ne sono a conoscenza. I Mugiwara vogliono che il loro capitano diventi il Re dei Pirati e a portarlo in alto sono soprattutto le due Ali del Re. Proprio tra loro si cela il Vice Comandante dei Cappello di Paglia.

Sebbene nemmeno Eiichiro Oda abbia mai chiarito la questione, allo stato attuale sembra essere Zoro il secondo in comando dei Mugiwara. Dopo Rufy è il più forte della ciurma di Cappello di Paglia, ma non è solo questo a farci optare per lo spadaccino. Zoro è un riferimento per i suoi compagni, come ad esempio dimostrato nel momento del litigio con Usopp.

La sua taglia è inferiore a quella di Jinbe, ma è Sanji il terzo in comando dei Mugiwara. Oltre che essere cuoco del gruppo, ha salvato più volte la vita dei suoi compagni di ciurma. Nonostante sia protagonista di numerose gag in cui appare come un cascamorto, egli possiede ottime doti di leadership e i Mugiwara lo rispettano per anche per la sua forza incredibile.

A ogni modo, nel complesso tutti i membri dei Pirati di Cappello di Paglia sono affidabili e adatti a guidare le diverse situazioni in si imbattono. Uno dei motivi per cui l'autore non ha mai assegnato ufficialmente il ruolo di vice è perché ognuno di loro è un leader a tutti gli effetti.