ONE PIECE: in Giappone arrivano degli splendidi dolci dedicati a Chopper

ONE PIECE è indubbiamente una delle opere più famose e apprezzate nella storia di anime e manga in Giappone. La creatura di Eiichirō Oda ha infatti saputo raccogliere attorno a sé milioni di fedeli appassionati che non perdono occasione per mostrare al mondo il loro amore per la nostra ciurma di pirati preferiti.

Ebbene, proprio nel corso di queste, l'account Twitter ufficiale di Anime News Network ha messo in mostra degli splendidi snack a tema One Piece e specificatamente dedicati a Chopper, un'iniziativa ad opera di 7-Eleven che i fan dell'opera hanno estremamente apprezzato. Gli snack saranno disponibili sul suolo nipponico per un periodo di tempo limitato e rientrano nella linea di prodotti "Taberaru Mascot" del 7-11, che in passato ha già visto il sopraggiungere di altri personaggi di anime e Disney sottoforma deliziosi dolcetti. Gli snack di Chopper - visionabili a fondo news - sono disponibili in due gusti, ovvero fiori di ciliegio e cioccolato.

One Piece è un famoso manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda che dal 18 luglio 1997 è stato serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato ufficialmente pubblicato il 24 dicembre dello stesso anno. L'edizione italiana è invece curata da Star Comics, con pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi a partire dal 1º luglio 2001. Inoltre, nel caso foste interessati, sulle pagine di Eveyeye è anche disponibile la recensione del volume 91 del manga di ONE PIECE.

L'enorme successo ottenuto dall'opera ha successivamente portato alla realizzazione di un adattamento anime prodotto da Toei Animation e trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L'edizione italiana è invece edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV, senza ovviamente dimenticare la produzione fuori scala in termini di merchandise, tra videogiochi, gadget, vestiario, giocattoli e molto altro ancora.

Inoltre, il franchise ha visto il sopraggiungere di un nuovo film animato intitolato ONE PIECE: Stampede, giunto recentemente nelle sale nipponiche. Nel caso in cui non doveste conoscerlo, qui di seguito potete leggere la sinossi della pellicola:

"Il Festival dei Pirati è la più grande fiera al mondo dedicata ai pirati, realizzata da pirati e pensata per i pirati. Luffy e alcuni dei più famosi pirati del globo sono stati invitati da Buena Festa, conosciuto anche come il Signore delle Festività. Al loro arrivo, quello che gli si para innanzi è un luogo pieno di splendide e sfarzose decorazioni, con le strade stracolme d'efferati pirati, compresi quelli della Peggior Generazione."

