ONE PIECE: in Giappone hanno dedicato un'isola a Monkey D. Rufy!

Non è un segreto che il manga di ONE PIECE sia estremamente popolare in Giappone. Con oltre 300 milioni di copie vendute nel solo paese del sol levante, la serie è la più venduta nel panorama dei manga, superando icone storiche come Dragon Ball, Slam Dunk, Naruto e Kochikame. Quindi è normale che spuntino tante dediche particolari per il manga.

Oltre le continue fanart dedicate dai fan, i personaggi di ONE PIECE ottengono spesso celebrazioni e dediche anche dalle istituzioni giapponesi. Un esempio sono le statue dedicate alla ciurma di Rufy, poste nella prefettura di Kumamoto, luogo di nascita di Eiichiro Oda. Però sembra che anche a Tokyo vogliano fare una propria dedica d'amore al mondo dei pirati.

Recentemente, il governo ha annunciato che l'isola di Sarushima, un'isola deserta che si trova all'interno della Baia di Tokyo, cambierà nome temporaneamente. Quest'estate infatti sarà intitolata a Monkey D. Rufy e sarà data la possibilità ai fan di visitarla per 105 giorni, tra l'8 luglio e il 20 ottobre. La decisione è stata anche approvata dalla prefettura di Kanagawa e utilizzata per celebrare il ventesimo anniversario della serie animata di ONE PIECE.

Sull'isola saranno ospitati numerosi eventi a tema ONE PIECE, come ulteriori 12 statue a grandezza naturale di alcuni personaggi, una replica della Going Merry, una photo station, pitstop con tecnologia AR e un ristorante ispirato al Baratie. Se state ancora cercando una meta per questa estate, potrebbe essere appena spuntato un luogo nella Grand Line da visitare!