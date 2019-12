ONE PIECE: il Giappone inaugura una statua dedicata a Sanji

Di certo, al Giappone non manca la creatività necessaria per realizzare straordinari monumenti celebrativi. Eppure, la grande importanza che ONE PIECE ha acquisito nell'immaginario collettivo non poteva che dare modo alla mitologia nipponica di edificare una statua in onore di Sanji.

Non è la prima volta che il Sol Levante edifica monumenti speciali ai propri beniamini, come le tombe per omaggiare Ace e Barbabianca, scomparsi a seguito della Battaglia di Marineford. All'inaugurazione della statua di Sanji, nelle vesti di Chef, non poteva che partecipare il Capo Redattore di Shueisha, Hiroyuki Nakano, figura di spicco nell'intero panorama editoriale del panorama fumettistico nipponico.

Per l'occasione, inoltre, Eiichiro Oda in persona ha realizzato uno sketch originale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia insieme alla foto di inaugurazione. Nel frattempo, in rete, dopo l'incursione italiana in quel di Shuiesha, si vocifera che ONE PIECE possa terminare anche prima dei 5 anni. La carne al fuoco in merito è ancora tanta, come altrettante sono le sotto-trame che Oda sensei dovrà risolvere prima di salutare il capolavoro che lo ha reso grande nell'intera industria.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statua dedicata a Sanji?