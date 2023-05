ONE PIECE, il Giappone si prepara alla resa dei conti tra Zoro e King con un poster

L'anime di ONE PIECE è agli sgoccioli della Saga di Wano. Se Sanji è riuscito a trionfare su Queen in ONE PIECE 1061, ora a doversela vedere con l'ultima delle Superstar dei Pirati delle Cento Bestie è Zoro.

L'adattamento di ONE PIECE sta portando animazioni cinematografiche, quasi impensabili per una serie a cadenza settimanale. Lo staff di TOEI Animation sta rispettando la promessa fatta al pubblico, ONE PIECE intende essere il miglior anime del 2023.

Il finale della Saga di Wano sarà uno spettacolo incessante e in attesa che anche nell'anime di ONE PIECE risuoni il tamburo della libertà sarà Zoro a prendersi i riflettori del prossimo episodio. Dopo lo speciale di questa settimana in cui gli spettatori hanno rivissuto le fasi antecedenti dello scontro con King, in ONE PIECE 1062 Zoro metterà fine alla battaglia.

In quanto personaggio tra i più amati dell'opera, la community è in fermento per la puntata di domenica 21 maggio 2023. Per promuovere ONE PIECE 1062, TOEI ha rilasciato un nuovo poster che vede Zoro contrapporsi a King. Ormai non ci sono dubbi, nel prossimo episodio lo spadaccino dei Mugiwara arriverà alla resa dei conti finale con il Lunariano della ciurma dell'Imperatore Kaido. Chi tra i due uscirà vincitore, permetterà al proprio capitano di avvicinarsi di un passo al trionfo finale.