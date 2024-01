One Piece: i Giganti di Elbaf riveleranno l'identità e il passato di Joy Boy?

Le prossime settimane promettono di essere cruciali per il prosieguo di One Piece. L'arco di Egghead sta per giungere a conclusione, e una volta rivelata la natura dell'incidente su cui si chiuderà la saga, si passerà con tutta probabilità ad Elbaf, dove Eiichiro Oda potrebbe finalmente gettare luce sul segreto che unisce i Giganti a Joy Boy.

Sin da quando Rufy ha maturato il Gear 5, con tutto quel che ne è derivato in merito a Nika e alle macchinazioni perseguite dal Governo Mondiale per occultare quei grandi misteri, che se emersi all'occhio pubblico, avrebbero potuto gettare nel caos l'ordine normativo su cui Im e i Gorosei hanno fondato il sistema di potere autarchico con cui controllano il mondo, lo spettro di Joy Boy ha sorvolato ogni scenario o evento narrativo, quasi ormeggiasse sul destino stesso dei Mugiwara.

In questo senso, l'arrivo della ciurma dei Cappello di Paglia su Elbaf al termine dell'incidente di Egghead rappresenterebbe agli occhi del mangaka il momento ideale per portare a risoluzione tutte quelle questioni a cui si è per adesso solo accennato, e la cui verbalizzazione promette di generare delle conseguenze radicali sugli sviluppi che cadenzeranno la saga finale del manga. E il motivo per cui proprio l'eponima isola potrebbe ospitare questo insieme di rivelazioni cardinali è dato dalla presenza stessa dei Giganti e dell'immensa Biblioteca che sorvegliano quotidianamente.

Se i grandi segreti celati nella storia di One Piece dal Governo Mondiale rimangono per adesso immersi in un'onta di segretezza e oscurità, proprio l'incontro tra i Mugiwara – e in particolare, Rufy/Nika – e i Giganti potrebbe portare ad una sequela di rivelazioni davvero importanti. Sappiamo infatti che nella Biblioteca dell'isola, come anticipato su Egghead dallo stesso Vegapunk, è conservata una replica di tutti quegli archivi di Ohara che si pensava fossero scomparsi per sempre in seguito all'obliterazione del paese perseguita dal Governo Mondiale.

E nel momento in cui Rufy, grazie al probabile aiuto dei Giganti, entrerà in contatto con informazioni di rilievo sugli eventi che hanno dominato la storia di One Piece e che hanno spinto i governanti a mettere in atto una sequela infinita di macchinazioni e di occultamenti bibliografici atti a cancellare dagli annali eventi ritenuti scomodi o pericolosi, ecco che Oda potrebbe finalmente scoperchiare il Vaso di Pandora, rivelando tutti i misteri relativi ai Cento anni di Buio, al segreto della “D.” e all'identità stessa di Joy Boy.

È noto che il fantomatico eroe del Sole avesse una connessione privilegiata con i Giganti, e alcuni fattori ci suggeriscono l'entità di un legame che potrebbe andare anche oltre il mero rapporto d'amicizia. Ad esempio il cappello di paglia gigante visto al Reverie e appartenuto con tutta probabilità al precedente possessore del (o incarnazione di) Nika, potrebbe a questo punto costituire una sorta di dono/tributo offerto dagli avi degli attuali Giganti al celebre uomo, come segno di mutuo rispetto in seguito, magari, ad un'importante collaborazione avvenuta tra i due. Inoltre, considerando le lunghe aspettative di vita di questi esseri mastodontici, che li portano a condurre un'esistenza di circa tre-quattro secoli di durata, non sarebbe assurdo pensare che i Giganti con cui i Mugiwara si interfacceranno nel corso della saga di Elbaf abbiano ricevuto in eredità delle informazioni nevralgiche sui grandi eventi occorsi nel passato di One Piece, in cui lo stesso Joy Boy ha esercitato un ruolo assolutamente dominante.

Naturalmente per avanzare delle supposizioni più fedeli a riguardo, è necessario prima aspettare di vedere come Oda risolva gli intrecci appena visti su Egghead. Per adesso non sappiamo neanche se un personaggio cardine come Vegapunk riuscirà a salvarsi in One Piece, ma nel caso uscisse indenne dall'incidente che sta per occorrere sull'isola del Futuro, è chiaro come il geniale dottore potrà rappresentare la chiave di accesso a tutti i segreti della Biblioteca di Elbaf, portando così Oda a disseppellire tutte quelle questioni su cui i lettori del manga continuano ad interrogarsi da quasi 27 anni. Tra cui, appunto, il passato di Joy Boy e i motivi che lo hanno portato ad incarnare una figura salvifica e di speranza per i popoli liberi.